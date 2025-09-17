Perfetto per le prime giornate fresche, si adatta a look eleganti o casual. Un outfit moderno è quello che unisce ispirazioni college e western: stivali texani abbinati a una minigonna a pieghe, maglia polo, trench midi e una maxi borsa. A seguire, camicia over e pantaloni in pelle danno vita a una mise bilanciata tra comfort e carattere. La giacca lunga aggiunge eleganza, mentre gli stivaletti chiari alleggeriscono l’insieme. Invece tailleur doppiopetto, camicia bianca e cravatta a righe compongono un outfit professionale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trench è un caposaldo del guardaroba autunnale, reinterpretato ogni stagione dallo street style con tocchi moderni.