Il trekking urbano è realtà | presentata la rete di percorsi cittadini

Delle "trame verdi" che corrono per la città avevamo parlato nel mese di maggio. Allora l'idea era in gestazione, legata al Piano del Verde e della Biodiversità che il Comune ha messo in campo come strumento di pianificazione e tutela. Ora i tempi sono finalmente maturi: l'assessorato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it