Il trekking urbano è realtà | presentata la rete di percorsi cittadini
Delle "trame verdi" che corrono per la città avevamo parlato nel mese di maggio. Allora l'idea era in gestazione, legata al Piano del Verde e della Biodiversità che il Comune ha messo in campo come strumento di pianificazione e tutela. Ora i tempi sono finalmente maturi: l'assessorato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: trekking - urbano
Cosa fare a Napoli a Ferragosto: un viaggio ?immersivo? tra tuffi, sport acquatici e il trekking urbano
Musica, gastronomia e trekking urbano: è tempo di Fasanella Fest
Il trekking urbano è realtà: presentata la rete di percorsi cittadini
Le origini del mito Ferrari tra storia e passione: sabato 20 e domenica 21 settembre Italian Motor Week propone un trekking urbano a Maranello nei luoghi di Enzo Ferrari, in italiano e inglese, con partenza dallo IAT-R presso il Museo Ferrari e arrivo in Municip - facebook.com Vai su Facebook
Trekking urbano per scoprire Genova - Ma non è necessario chiudersi in un museo per soddisfare la propria voglia di cultura: da qualche anno agli amanti ... Si legge su ilgiornale.it
Trekking urbano a Aosta, percorso per scoprire il territorio - Un percorso per visitare un'Aosta insolita e sostenibile: è la proposta organizzata in occasione dell'evento Trekking Urbano che si terrà il 31 ottobre. Come scrive ansa.it