Il tour di Gabriele Esposito fa tappa a Dedicato a chi non c’è più
Tempo di lettura: 2 minuti E’ partito il conto alla rovescia per la quinta edizione della manifestazione “ Dedicato a chi non c’è più in programma domenica 21 settembre a Parco delle Acacie di Atripalda. Un evento promosso dall’Associazione di promozione sociale ‘ ’Officina83042’’ nato per ricordare le persone scomparse e per offrire uno spazio di riflessione, incontro e sostegno a chi resta. Si comincia alle 10:30 con il torno amatoriale di street volley, con squadre rigorosamente commemorative perchè l’intento della manifestazione, come rievoca il suo titolo, è quella di non smettere di amare coloro che abbiamo perso ma che vivono nel nostro cuore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: tour - gabriele
Tutti gli a zonzo tour di venerdì 12 settembre 2025 a Gand con Gabriele e a Bruxelles con @luca_maltoni_art ! ? • #AZonzoTour il tour degli italiani in Belgio!!! ? Free tour di Bruxelles ? Free tour del quartiere europeo//reale ? Free - facebook.com Vai su Facebook
Sempre su AS la notizia che anche Barcellona non vuole la presenza della IPT alla partenza del Tour de France 2026 - X Vai su X
Gabriele Esposito annuncia «Arrepigliammece tour»: le date dei nuovi concerti; Gabriele Esposito – T’ARREPIGLIE; Napoli nel cuore: il racconto di Gabriele Esposito tra musica e passione azzurra con Jolanda De Rienzo.
Gabriele Esposito annuncia «Arrepigliammece tour»: le date dei nuovi concerti - «Vi dico la verità: non voglio scrivere le solite cose su quanto sia felice di tornare sui palchi e su quanto non veda l'ora di incontrarvi e cantare insieme. Scrive ilmattino.it
Gabriele Esposito annuncia «Arrepigliammece tour»: le date dei nuovi concerti - Il tour partirà l'8 giugno a Succivo al Casale di Teverolaccio in occasione della Festa dell'Ambiente, proseguirà poi il 22 giugno a San Giovanni a Teduccio in Piazza San Giovanni Battista, il 27 ... Come scrive ilmattino.it