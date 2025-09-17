Tempo di lettura: 2 minuti E’ partito il conto alla rovescia per la quinta edizione della manifestazione “ Dedicato a chi non c’è più in programma domenica 21 settembre a Parco delle Acacie di Atripalda. Un evento promosso dall’Associazione di promozione sociale ‘ ’Officina83042’’ nato per ricordare le persone scomparse e per offrire uno spazio di riflessione, incontro e sostegno a chi resta. Si comincia alle 10:30 con il torno amatoriale di street volley, con squadre rigorosamente commemorative perchè l’intento della manifestazione, come rievoca il suo titolo, è quella di non smettere di amare coloro che abbiamo perso ma che vivono nel nostro cuore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il tour di Gabriele Esposito fa tappa a “Dedicato a chi non c’è più”