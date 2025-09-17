Il tour di Gabriele Esposito fa tappa a Dedicato a chi non c’è più

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti E’ partito il conto alla rovescia per la quinta edizione della manifestazione “ Dedicato a chi non c’è più in programma domenica 21 settembre a Parco delle Acacie di Atripalda.  Un evento promosso dall’Associazione di promozione sociale ‘ ’Officina83042’’ nato per ricordare le persone scomparse e per offrire uno spazio di riflessione, incontro e sostegno a chi resta. Si comincia alle 10:30 con il torno amatoriale di street volley, con squadre rigorosamente commemorative perchè l’intento della manifestazione, come rievoca il suo titolo, è quella di non smettere di amare coloro che abbiamo perso ma che vivono nel nostro cuore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il tour di gabriele esposito fa tappa a dedicato a chi non c8217232 pi249

© Anteprima24.it - Il tour di Gabriele Esposito fa tappa a “Dedicato a chi non c’è più”

In questa notizia si parla di: tour - gabriele

Gabriele Esposito annuncia «Arrepigliammece tour»: le date dei nuovi concerti; Gabriele Esposito – T’ARREPIGLIE; Napoli nel cuore: il racconto di Gabriele Esposito tra musica e passione azzurra con Jolanda De Rienzo.

Gabriele Esposito annuncia «Arrepigliammece tour»: le date dei nuovi concerti - «Vi dico la verità: non voglio scrivere le solite cose su quanto sia felice di tornare sui palchi e su quanto non veda l'ora di incontrarvi e cantare insieme. Scrive ilmattino.it

Gabriele Esposito annuncia «Arrepigliammece tour»: le date dei nuovi concerti - Il tour partirà l'8 giugno a Succivo al Casale di Teverolaccio in occasione della Festa dell'Ambiente, proseguirà poi il 22 giugno a San Giovanni a Teduccio in Piazza San Giovanni Battista, il 27 ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tour Gabriele Esposito Fa