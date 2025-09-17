Il testamento Redford | cinema attivismo e un impero da 200 milioni

La scomparsa della leggenda del cinema non lascia solo un vuoto artistico, ma apre il capitolo complesso della successione di un patrimonio stratificato, tra immobili iconici, un festival che ha rivoluzionato il cinema indipendente e un impegno ambientale che diventa la sua ultima eredità. Un silenzio irreale cala su Sundance. Non è solo il silenzio di un’assenza, ma quello che precede la gestazione di un’eredità monumentale. Robert Redford se ne è andato martedì 16 settembre, lasciando un vuoto incolmabile nel firmamento del cinema e un patrimonio stimato in 200 milioni di dollari da amministrare, un impero tanto materiale quanto simbolico costruito in oltre sessant’anni di carriera. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

