il teatro serra alza il sipario su fuoriclassici 2025 26

Nuovi spazi, venti spettacoli in calendario e una dichiarata passione per l’innovazione: il Teatro Serra di Fuorigrotta inaugura la stagione 202526, intitolata “Fuoriclassici”, invitando il pubblico a un percorso che affianca giovani autori e testi della tradizione riletti con sensibilità contemporanea. Un palcoscenico che cresce La decima annata di attività si apre con un cambiamento . L'articolo Il Teatro Serra alza il sipario su Fuoriclassici 202526 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

