Due stagioni, una serale che si apre il 24 ottobre con "Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni sessanta. Quando tutto sembrava possibile" di e con Walter Veltroni. E una domenicale per le famiglie che inizierà il 19 ottobre 2025 portando sul palcoscenico il mondo di Pippi Calzelunghe la prima bambina ribelle della letteratura, che quest’anno compie 80 anni. Quindici appuntamenti in tutto. È la stagione teatrale 202526 del Teatro LaBolla di Bollate, il teatro comunale diventato un punto di riferimento vivo e partecipato della nostra città. "Il teatro insegna ad ascoltare storie diverse - afferma l’assessora alla Cultura e pace, Lucia Albrizio - a conoscere l’altro, ad accogliere la complessità, strumenti fondamentali per coltivare una cultura di pace, in un tempo che ne ha profondamente bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Teatro LaBolla alza il sipario: 15 spettacoli, via agli abbonamenti