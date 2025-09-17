“Sto seguendo costantemente, con grande attenzione, il drammatico caso di Paolo , il ragazzo che si è tolto la vita a causa di ripetuti episodi di bullismo. Vogliamo dare un segnale forte di trasparenza e di grande attenzione su un tema così delicato. L'impegno costante nella lotta contro il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: suicidio - 15enne

Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne

Cosa può cambiare dopo il suicidio del 15enne Paolo Mendico: le proposte dell’associazione Di.Te

https://latinaquotidiano.it/il-dramma-del-15enne-vittima/… #Bullismo #Scuola #Suicidio #Latina #Adolescenza #Genitori #Istruzione #Ministero #Vittima - X Vai su X

Il 15enne di Santi Cosma e Damiano trovato senza vita nella sua cameretta: la Procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio - facebook.com Vai su Facebook

Il suicidio del 15enne Paolo, Valditara: In corso le audizioni nella scuola; 15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Ispezioni nelle due scuole; Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole.

15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Ispezioni nelle due scuole - Leggi su Sky TG24 l'articolo 15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Come scrive tg24.sky.it

Valditara chiama il padre del 15enne suicida, la scuola si difende - Prima la telefonata del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al papà del ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel Comune dei Santi Cosma e D ... Scrive ansa.it