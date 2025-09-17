Il successo del casting di james gunn nella seconda stagione di peacemaker
Il metodo adottato da James Gunn nella selezione del cast si sta rivelando estremamente efficace, come evidenziato dalla seconda stagione di Peacemaker. Mentre il nuovo assetto di DC Studios si impegna a rilanciare l'universo DC, le scelte di Gunn sembrano portare risultati concreti. La sua strategia di coinvolgere attori e collaboratori con cui ha già instaurato un rapporto professionale si traduce in performance di alto livello e in una coerenza che favorisce lo sviluppo della serie e dei progetti futuri.
