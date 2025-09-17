Il sub Giuseppe Izzo disperso in mare a Castel Volturno | ricerche in corso
L'uomo, 66 anni, è disperso in mare dalla mattinata di ieri, martedì 16 settembre: di lui si sono perse le tracce durante una battuta di pesca subacquea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
