Il sottopassaggio di piazza Crispi diventa una galleria d' arte | FOTO

Viterbotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottopassaggio di piazza Crispi a Viterbo diventa una galleria d'arte. Il nome che gli è stato dato è “Sottopasso” ed è nata da un'idea dell'artista Carlo Alvise Crispolti. Uno spazio per esporre opere in modo innovativo, che vanno a rimpiazzare vetrine vuote, vandalizzate o riempite di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

