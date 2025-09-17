Il solito super Thuram | doppietta di testa e Ajax ko L' Inter e Chivu si riscattano

Al debutto europeo sulla panchina nerazzurra, il nuovo tecnico può subito sorridere grazie al suo bomber: un gol per tempo e olandesi al tappeto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il solito super Thuram: doppietta di testa e Ajax ko. L'Inter e Chivu si riscattano

Il solito super Thuram: doppietta di testa e Ajax ko. L'Inter e Chivu si riscattano; FINALE Ajax-Inter 0-2: la doppietta di Thuram regala un buon debutto europeo; Barcellona-Inter 3-3, pagelle e tabellino: ciclone Yamal, Dumfries da impazzire, Martín in totale difficoltà.

Riscatto Inter, Thuram trascina i nerazzurri. Ajax ko (0-2) - L'Inter si riscatta in Europa, 2 a 0 sul campo dell'Ajax Inizia nel migliore dei modi l'avventura dell'Inter in Champions League, sul campo dell'Ajax buona prestazione dei nerazzurri trascinati da un ... Come scrive sportpaper.it

L’esultanza di Thuram contro il Torino, si rivolge a papà Lilian e a Kheprhen in tribuna: avete visto? - Torino, Marcus Thuram si è lasciato andare ad una esultanza particolare: indice alla tempia e sguardo rivolto in tribuna. Si legge su fanpage.it