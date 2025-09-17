Il soggiorno pisano di Percy Shelley a cura di Insieme per Pisa
Pisa, 17 settembre 2025 - La poesia romantica incontra la città di Pisa in una serata che promette di unire rigore storico, suggestione letteraria e musica dal vivo. Venerdì 19 settembre, alle 18, al chiesino di San Pierino a Cisanello, l’Associazione Insieme per Pisa organizza un evento speciale dedicato a Percy Bysshe Shelley, il grande poeta inglese che a Pisa trascorse un periodo significativo della sua vita e che proprio in Toscana visse i suoi ultimi giorni. A introdurre la serata sarà Stefano Ghilardi, presidente dell’associazione, che darà il benvenuto al pubblico e presenterà gli ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
