Il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza
Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha accolto e dato il benvenuto martedì pomeriggio nel suo ufficio al nuovo colonnello alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Ugo Poggi, assieme al Colonnello uscente Alessandro Coscarelli. L’incontro è stato l’occasione per saluto e un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: sindaco - sadegholvaad
Aeroporto Fellini, il sindaco Sadegholvaad: "Siamo già al lavoro su nuove rotte. Il 2025 è l'anno della svolta"
Il Sindaco Sadegholvaad e la Vice Sindaca Bellini inaugurano l’anno scolastico in visita nelle scuole del territorio - facebook.com Vai su Facebook
Il Sindaco Sadegholvaad ha voluto essere presente a questa celebrazione speciale #Rimini #Attualita - X Vai su X
Il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza; Il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo comandante della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini; Rimini F.C.: Sadegholvaad: Toccherà alla nuova proprietà dimostrare molto.
A Rimini primo giorno tra i banchi anche per il sindaco e la vicesindaca - In occasione del primo giorno di scuola, che a Rimini vede sui banchi 24mila studenti, il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vice Sindaca (con delega alle politiche educative) Chiara Bellini hanno visita ... Come scrive newsrimini.it
Vasco Rossi, l'annuncio del sindaco di Rimini Sadegholvaad: «Qui la data zero del tour 2026» - La scelta del rocker per il suo nuovo tour che inizierà ufficialmente il 5 e 6 giugno a Ferrara. Si legge su corrieredibologna.corriere.it