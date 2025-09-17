Il Signore degli Anelli | confermati 4 personaggi nel nuovo film il primo potrebbe riscrivere la trilogia di Peter Jackson

Warner Bros. riporterà Il Signore degli Anelli al cinema nel 2027 con La Caccia a Gollum ( The Hunt for Gollum ), un nuovo capitolo che vedrà il ritorno di alcuni volti familiari della saga. La pellicola si inserisce nel periodo della Compagnia dell’Anello, raccontando la caccia a Gollum, figura chiave per comprendere la verità sull’Unico Anello. Negli anni 2000 la trilogia di Peter Jackson ha dominato il box office e ottenuto un successo senza precedenti, culminato con gli 11 Oscar a Il ritorno del re. I film de Lo Hobbit hanno mantenuto alto l’interesse, seppur con minore impatto critico. Più recenti, invece, i risultati contrastanti della serie Gli Anelli del Potere e il flop dell’anime La Guerra dei Rohirrim. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

