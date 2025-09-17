Il settore biancazzurro Tutti i responsabili squadra per squadra La novità El Kaddouri con under 16 e 17
Altre figure centrali del progetto giovanile biancazzurro sono Daniele Corontini (responsabile portieri), Lorenzo Balboni (area motoria) e Giovanni Dima (campo e segreteria). Ma passiamo in rassegna le varie selezioni, partendo dal gruppo unico di Under 17 e Under 16. L’allenatore è Omar El Kaddouri (foto), che guiderà la categoria di ragazzi più grandi. Il tecnico marocchino sarà coadiuvato da Lorenzo Balboni (preparatore atletico), Daniele Corontini (preparatore portieri) e Paolo Poggioli (dirigente). Passando all’ Under 15, l’allenatore è Federico Querzola, il cui team è composto da Davide Bini (collaboratore), Lorenzo Balboni (preparatore atletico), Daniele Corontini (preparatore portieri) e Davide Mosca (dirigente). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: settore - biancazzurro
Schiavon verso il settore giovanile biancazzurro
Domenica al via il campionato della categoria Allievi regionali under 16. Ufficiali anche gli altri calendari del settore giovanile biancazzurro. Scarica i calendari: https://progorizia.altervista.org/ufficiali-i-calendari-sgs/ - facebook.com Vai su Facebook
Ludergnani: La Spal, il mio trampolino; Città di Formia, si alza il sipario: questo l'organigramma tecnico; Virtus, Gilberto Niccoli è il nuovo responsabile dell'area tecnica.
Il settore biancazzurro. Tutti i responsabili, squadra per squadra. La novità El Kaddouri con under 16 e 17 - Altre figure centrali del progetto giovanile biancazzurro sono Daniele Corontini (responsabile portieri), Lorenzo Balboni (area motoria) e Giovanni Dima ... Segnala msn.com