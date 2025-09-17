Altre figure centrali del progetto giovanile biancazzurro sono Daniele Corontini (responsabile portieri), Lorenzo Balboni (area motoria) e Giovanni Dima (campo e segreteria). Ma passiamo in rassegna le varie selezioni, partendo dal gruppo unico di Under 17 e Under 16. L’allenatore è Omar El Kaddouri (foto), che guiderà la categoria di ragazzi più grandi. Il tecnico marocchino sarà coadiuvato da Lorenzo Balboni (preparatore atletico), Daniele Corontini (preparatore portieri) e Paolo Poggioli (dirigente). Passando all’ Under 15, l’allenatore è Federico Querzola, il cui team è composto da Davide Bini (collaboratore), Lorenzo Balboni (preparatore atletico), Daniele Corontini (preparatore portieri) e Davide Mosca (dirigente). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il settore biancazzurro. Tutti i responsabili, squadra per squadra. La novità El Kaddouri con under 16 e 17