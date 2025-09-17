Il Salone Nautico 2025 tra innovazione sostenibile e transizione green
Il Salone Nautico Internazionale di Genova 2025 dedica ampio spazio a sostenibilità e innovazione. Il settore della nautica da diporto sta affrontando la transizione ecologica con strumenti tecnici e iniziative di filiera, coinvolgendo associazioni italiane ed europee, cantieri, fornitori di componenti e partner istituzionali. L’obiettivo è favorire soluzioni applicabili, valutate lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e compatibili con le specificità operative delle imbarcazioni da diporto. La decarbonizzazione è al centro dell’agenda di Confindustria Nautica, in sinergia con le federazioni internazionali EBI (European Boating Industry) e ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
