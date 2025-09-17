Il rosso sbiadisce il nero resiste | Unipi svela i segreti dei colori dei murales
Pisa, 17 settembre 2025 - Si aprono nuove prospettive per la tutela della street art, riconosciuta patrimonio culturale contemporaneo ma soggetta a rapido deterioramento. Infatti, non tutti i colori adoperati in queste opere hanno la stessa capacità di resistere nel tempo. A studiarne la causa e la modalità di degrado è una ricerca condotta dall’Università di Pisa, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Università degli Studi di Perugia, pubblicata su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)’, nata nell’ambito di SuPerStAr (Sustainable Preservation Strategies for Street Art), un progetto coordinato da Francesca Modugno docente dell’Università di Pisa e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso un programma PRIN. 🔗 Leggi su Lanazione.it
