Ce la siamo presi un po’ comoda, intanto è arrivata già l’annuncio di una seconda ristampa, un solo numero sembrava poco, non avrebbe quasi avuto senso. e invece il Batman di Matt Fraction è qui, non potevamo non dedicare uno spazio al rilancio più atteso e fresco dell’anno. Questo articolo non sarà una recensione, certo un po’ d’analisi la faremo, ma proprio come questo esplosivo numero uno, sarà una piccola dedica e, si spera, un consiglio verso gli appassionati e non nel tenere d’occhio una run che sicuramente farà parlare di sé. Bat-gadget pronti, si parte! Corre, corre, è Batman!. Un po’ di storia: Matt Fraction, classe ’75, è uno dei fumettisti più noti e amati dal pubblico e dalla critica globale, con quattro Eisner Award e molteplici nomination, ha nel suo parco titoli capolavori come The Invincible Iron Man, Occhio Di Falco (con David Aja) e Sex Criminals. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il rilancio di Gotham: Batman #1 di Matt Fraction e Jorge Jimenez