I giudici del Riesame nelle motivazioni dell’annullamento della custodia cautelare nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio, indagato con l’accusa di corruzione da parte di Coima di Manfredi Catella e dell’imprenditore di Bluestone, Andrea Bezziccheri, demoliscono il castello di prove portato dalla Procura e convalidato dal gip a supporto degli arresti. I giudici Pendino-Ghezzi-Papagno hanno ritenuto che non ci siano "indizi gravi, precisi e concordanti di colpevolezza" di Scandurra sulla corruzione contestata. E che non ci sia prova, in pratica, che gli incarichi che riceveva come architetto dalle imprese, fossero legati (manca il cosiddetto "rapporto sinallagmatico") al suo ruolo di componente della Commissione paesaggio e ai pareri favorevoli ai progetti immobiliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Riesame non trova la corruzione. Le carte e l'analisi dei progetti:: "Chat di normali interlocuzioni"