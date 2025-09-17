Il Riesame non trova la corruzione Le carte e l’analisi dei progetti | | Chat di normali interlocuzioni
I giudici del Riesame nelle motivazioni dell’annullamento della custodia cautelare nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio, indagato con l’accusa di corruzione da parte di Coima di Manfredi Catella e dell’imprenditore di Bluestone, Andrea Bezziccheri, demoliscono il castello di prove portato dalla Procura e convalidato dal gip a supporto degli arresti. I giudici Pendino-Ghezzi-Papagno hanno ritenuto che non ci siano "indizi gravi, precisi e concordanti di colpevolezza" di Scandurra sulla corruzione contestata. E che non ci sia prova, in pratica, che gli incarichi che riceveva come architetto dalle imprese, fossero legati (manca il cosiddetto "rapporto sinallagmatico") al suo ruolo di componente della Commissione paesaggio e ai pareri favorevoli ai progetti immobiliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: riesame - trova
Era il 22 luglio quando su @ilmanifesto scrivevamo che la procura di Milano aveva trovato il sistema ma che mancavano i reati (https://ilmanifesto.it/milano-dopo-aver-trovato-il-sistema-ora-i-pm-devono-trovare-i-reati…) Oggi il riesame motiva le scarcerazioni - X Vai su X
Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il divieto di avvicinamento per il deejay e ha imposto l'utilizzo del braccialetto elettronico - facebook.com Vai su Facebook
Il Riesame non trova la corruzione. Le carte e l’analisi dei progetti:: Chat di normali interlocuzioni; Tribunale del riesame demolisce l’accusa di corruzione nell’inchiesta urbanistica milanese; Inchiesta urbanistica, arresto annullato.
Il Riesame non trova la corruzione. Le carte e l’analisi dei progetti:: "Chat di normali interlocuzioni" - I giudici del Riesame nelle motivazioni dell’annullamento della custodia cautelare nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio, indagato con l’accusa ... Segnala ilgiorno.it
«Corruzione? Zero prove». L’inchiesta di Milano esce a pezzi dal Riesame - Il collegio spiega così gli annullamenti degli arresti di Scandurra e Bezziccheri. editorialedomani.it scrive