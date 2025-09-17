Il richiamo del Papa e l’impasse dopo l’Alaska Le provocazioni russe e le risposte Nato
“La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio è stato invaso”. Le parole di Papa Leone XIV come spunto per analizzare i passi indietro fatti dall’Alaska a oggi e per capire come preparare, anche lato Natodifesa, il doppio appuntamento europeo di Copenaghen in programma l’1 e il 2 ottobre che toccherà il tema ucraino. Nel mezzo le ansie della Polonia, Paese Nato di prima prossimità, e le diverse posizioni in Ue sul modus operandi, mentre le istituzioni di Bruxelles ragionano sull’opportunità di allargare le sanzioni anche ai players cinesi che collaborano con la Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net
