Il rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prospettive del sistema universitario e ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro tra il rettore dell’ Università di Macerata John McCourt, Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, e Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e candidato consigliere regionale del Partito democratico. Nel corso del colloquio, McCourt ha presentato delle proposte che saranno sottoposte anche all’attuale presidente Francesco Acquaroli e agli altri aspiranti alla guida della Regione: tra gli argomenti affrontati, la necessità di istituire un fondo regionale per garantire posti letto agli studenti internazionali; il rafforzamento dell’Erdis per borse di studio a tutti gli studenti idonei e del portale web regionale multilingue per la promozione dell’alta formazione, di agevolazioni per mobilità, trasporti e parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il rettore mccourt presenta il conto ai candidati governatori

© Ilrestodelcarlino.it - Il rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori

In questa notizia si parla di: rettore - mccourt

La lezione del rettore McCourt: "Un ateneo più internazionale, mai adagiarsi sul passato"

Università di Macerata, morto il professor Gianfranco Paci. Il rettore McCourt: "Lascia un segno indelebile"

Il rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori; Nomina di prestigio per McCourt: entra nel Consiglio di Uni-Italia per conto della Crui; Link University, la Regione: «Pochi medici, c’è necessità formativa» McCourt: «Dubito risolverà i problemi».

rettore mccourt presenta contoIl rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori - Prospettive del sistema universitario e ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro tra ... Riporta msn.com

Riconoscimento al rettore. McCourt - Assegnato al rettore dell’Università di Macerata John Francis McCourt il Premio Marchigiano fuori le mura 2025. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rettore Mccourt Presenta Conto