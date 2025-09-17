Prospettive del sistema universitario e ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro tra il rettore dell’ Università di Macerata John McCourt, Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, e Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e candidato consigliere regionale del Partito democratico. Nel corso del colloquio, McCourt ha presentato delle proposte che saranno sottoposte anche all’attuale presidente Francesco Acquaroli e agli altri aspiranti alla guida della Regione: tra gli argomenti affrontati, la necessità di istituire un fondo regionale per garantire posti letto agli studenti internazionali; il rafforzamento dell’Erdis per borse di studio a tutti gli studenti idonei e del portale web regionale multilingue per la promozione dell’alta formazione, di agevolazioni per mobilità, trasporti e parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori