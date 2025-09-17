Il regista Shangjun Cai a Venezia | un film sul perdono e i cambiamenti della società

Dailyshowmagazine.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornare in Italia è stato come tornare a casa per il regista cinese protagonista della competizione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Un ritorno che segna per lui un nuovo inizio, carico di emozioni e aspettative: «Spero che il film possa ottenere l’apprezzamento della giuria e del pubblico, raggiungendo uno spettro più ampio di spettatori». Un film sul perdono e sul sacrificio. La storia raccontata nel film  The   Sun   Rises   On   Us   All  (Ri Gua Zhong Tian) esplora temi universali come il sacrificio, il perdono e la capacità umana di affrontare il dolore. Per il regista, questi argomenti assumono oggi un valore ancora più forte in un contesto sociale, quello cinese, che negli ultimi sette anni ha visto profondi cambiamenti nelle vite delle persone comuni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

il regista shangjun cai a venezia un film sul perdono e i cambiamenti della societ224

© Dailyshowmagazine.com - Il regista Shangjun Cai a Venezia: un film sul perdono e i cambiamenti della società

In questa notizia si parla di: regista - shangjun

The Sun Rises On Us recensione film di Cai Shangjun [Venezia 82]; Venezia 82 preview – Il ritorno di Cai Shangjun con The Sun Rises on Us All; 82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5.

The Sun Rises on Us All (2025) Melodramma cinese deludente e aspro a Venezia 82 - Recensione, trama, cast del film The Sun Rises on Us All (2025) di Cai Shangjun, vincitore della Coppa Volpi alla Miglior Attrice alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Segnala locchiodelcineasta.com

regista shangjun cai venezia82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5 - Nel corso di “The Flight”, il regista cinese ha presentato il film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 ... rtl.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regista Shangjun Cai Venezia