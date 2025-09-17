Il regista Shangjun Cai a Venezia | un film sul perdono e i cambiamenti della società
Tornare in Italia è stato come tornare a casa per il regista cinese protagonista della competizione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Un ritorno che segna per lui un nuovo inizio, carico di emozioni e aspettative: «Spero che il film possa ottenere l’apprezzamento della giuria e del pubblico, raggiungendo uno spettro più ampio di spettatori». Un film sul perdono e sul sacrificio. La storia raccontata nel film The Sun Rises On Us All (Ri Gua Zhong Tian) esplora temi universali come il sacrificio, il perdono e la capacità umana di affrontare il dolore. Per il regista, questi argomenti assumono oggi un valore ancora più forte in un contesto sociale, quello cinese, che negli ultimi sette anni ha visto profondi cambiamenti nelle vite delle persone comuni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
In questa notizia si parla di: regista - shangjun
