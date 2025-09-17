Il rapper Ernia è diventato papà | L’album della maturità? Sempre il prossimo

“Sta da gara.” assicura Ernia parlando di Sveva, la figlia che gli ha dato due mesi fa l’influencer e modella Valentina Cabassi. “Devo ancora abituarmi al ruolo di padre, ma posso dire che già da piccola è bravissima”. Orgoglio di genitore che il rapper milanese, all’anagrafe Matteo Professione, affida pure al nuovo album “Per soldi e per amore”, cresciuto assieme alla consapevolezza di diventare genitore e, forse, anche per questo ripiegato su quello che dice di avere più caro: affetti, famiglia, amici. "Ad ogni nuovo disco mi viene chiesto se è quello della maturità” racconta lui, trentuno anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

