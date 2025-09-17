Il rapper Ernia è diventato papà | L’album della maturità? Sempre il prossimo
“Sta da gara.” assicura Ernia parlando di Sveva, la figlia che gli ha dato due mesi fa l’influencer e modella Valentina Cabassi. “Devo ancora abituarmi al ruolo di padre, ma posso dire che già da piccola è bravissima”. Orgoglio di genitore che il rapper milanese, all’anagrafe Matteo Professione, affida pure al nuovo album “Per soldi e per amore”, cresciuto assieme alla consapevolezza di diventare genitore e, forse, anche per questo ripiegato su quello che dice di avere più caro: affetti, famiglia, amici. "Ad ogni nuovo disco mi viene chiesto se è quello della maturità” racconta lui, trentuno anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rapper - ernia
Ieri sera a Monfalcone, piazza della Repubblica ha accolto il concerto di Luchè, appuntamento centrale del Generation Young Festival, giunto alla sua terza edizione dopo Ernia e Alfa. Il rapper napoletano è salito sul palco intorno alle 22, accendendo una - facebook.com Vai su Facebook
Ernia: “Sono un sopravvissuto e sono grato per quello che ho” - “Per soldi e per amore”, un gran disco che segna il ritorno di Ernia a tre anni di distanza da “Io non ho paura”, è una saga famigliare, personale e umana in cui poter ritrovare pezzi di sé. Scrive rockol.it