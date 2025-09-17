Il PSG domina contro l'Atalanta Carnesecchi limita i danni | la prima in Champions finisce 4-0
PSG-Atalanta 4-0, Carnesecchi limita il passivo: francesi dominanti e padroni del campo alla prima in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: domina - atalanta
Esordio amaro per l’Atalanta in Youth League: il Psg domina e vince 5-1
Esordio amaro per l’#Atalanta in #YouthLeague: il #Psg domina e vince 5-1 - X Vai su X
?L'Atalanta domina il Lecce per la prima vittoria di Juric. Udinese corsaro a Pisa - facebook.com Vai su Facebook
Il PSG domina contro l'Atalanta, Carnesecchi limita i danni: la prima in Champions finisce 4-0; Esordio amaro per l’Atalanta in Youth League: il Psg domina e vince 5-1; Atalanta, esordio in Champions contro il PSG. La prova del 9.
Il PSG domina contro l’Atalanta, Carnesecchi limita i danni: la prima in Champions finisce 4-0 - 0, Carnesecchi limita il passivo: francesi dominanti e padroni del campo alla prima in Champions League ... Si legge su fanpage.it
Psg-Atalanta 4-0, le pagelle nerazzurre: inizio shock, nella ripresa il crollo totale - Si perde Mendes nel (quasi) secondo gol, consentendogli di arrivare a tu per tu con Carnesecchi. Secondo calcioatalanta.it