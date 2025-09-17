Il prossimo obiettivo di Elon Musk è avere una rete mobile | cosa sappiamo sull'accordo tra Space X e EchoStar
SpaceX investirà 17 miliardi per acquisire licenze di spettro da EchoStar e lanciare il 5G satellitare con Starlink. L’intesa apre a servizi mobili globali e mette pressione sui colossi delle telecomunicazioni tradizionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elon Musk vuole trasformare SpaceX (anche) in un operatore mobile - L'acquisizione per 17 miliardi di spettro radio da EchoStar preannuncia un entrata di SpaceX nel mercato delle telecomunicazioni. Lo riporta panorama.it
Nasce MuskTel? Il sogno di Musk di diventare operatore mobile parte con 17 miliardi d'investimento - Dopo auto, razzi e satelliti, il numero uno di Tesla e SpaceX guarda al business delle telecomunicazioni. Lo riporta msn.com