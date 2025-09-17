Se la prima trasferta stagionale a Santarcangelo di Romagna ha creato tantissimi problemi di natura organizzativa, quella in programma sabato prossimo alle 15,30 allo stadio Zucchini di Budrio contro il Medicina Fossatone dovrebbe presentare meno disagi per i tifosi biancazzurri. Nell’impianto che normalmente ospita il Mezzolara, agli spallini è stato destinato un settore ospiti (700 posti disponibili) con tribuna scoperta senza posti numerati, indicata principalmente per il tifo organizzato. L’ingresso è in via Muratori, con apertura cancelli alle 14. Il costo del biglietto è di 10 euro e quello ridotto Under 14 di 5 euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il prossimo impegno. A Budrio sabato contro il Medicina. Settecento biglietti per i tifosi estensi