Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica aggiornato a oggi, 17 Settembre 2025, si attesta a 0,1096 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 16 Settembre 2025, si osserva una variazione oraria significativa: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 3 con 0,0933 €kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 20 con 0,1444 €kWh. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata (13:00-15:00), mentre il picco di costo si è verificato in serata, tra le 20:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 17092025 0,1096 -0,0021 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0281 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 +0,0006 11092025 0,1142 -0,0053 10092025 0,1191 -0,0112 09092025 0,1209 +0,0036 08092025 0,1173 -0,0037 07092025 0,1210 +0,0318 06092025 0,0959 +0,0010 05092025 0,0949 -0,0162 04092025 0,1132 +0,0066 03092025 0,1066 -0,0043 02092025 0,1109 -0,0017 01092025 0,1126 +0,0234 31082025 0,0892 -0,0018 30082025 0,0910 -0,0253 29082025 0,1156 +0,0062 28082025 0,1222 +0,0051 27082025 0,1174 +0,0116 26082025 0,1162 -0,0010 25082025 0,1172 +0,0167 24082025 0,1005 -0,0009 23082025 0,1013 -0,0036 22082025 0,1050 -0,0031 21082025 0,1081 -0,0032 20082025 0,1112 +0,0062 19082025 0,1054 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,1092 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1167 Settembre 2024 0,1103 Andamento del PUN.

