Il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli | Bisogna sorvegliare i ragazzi Di notte non devono uscire da soli
Le violenze giovanili che stanno segnando le cronache di Napoli trovano una chiara spiegazione temporale secondo il tribunale dei minori: accadono prevalentemente durante le ore notturne, quando i ragazzi dovrebbero trovarsi nelle proprie abitazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: presidente - tribunale
Lodi vuole la Corte d’Assise: il presidente del Tribunale in pressing su Roma
Corruzione e falso in Tribunale, assolto l'ex presidente della sezione fallimentare Umberto Rana
Tribunale di Marsala, il nuovo presidente Alfonso Malato è pronto all'insediamento
van der Woude rieletto per la terza volta Presidente del Tribunale Ue https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/van-der-woude-rieletto-la-terza-volta-presidente-tribunale-ue-AHHmzifC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ech - X Vai su X
La presidente del Tribunale: "Come tutti i risultati non sono frutto del caso, ma di impegno della squadra" - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli: Bisogna sorvegliare i ragazzi. Di notte non devono uscire da soli; Minori con coltelli: Condanne nei casi più gravi; Protocollo d'intesa tra il - Tribunale per i minorenni Napoli, Comune di Napoli, Procura della Repubblica, Istituto Comprensivo Statale Cesare Pavese Nazareth, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Fondazione Rut, Fondazio.
Napoli, la stretta sui giovanissimi: «I minori non devono circolare soli dopo mezzanotte» - La presidente del tribunale dei minori di Napoli propone misure severe per tutelare i giovanissimi: stop alle uscite notturne senza genitori e più responsabilità familiare. Segnala msn.com
Minori con i coltelli a Napoli, scatta il processo per direttissima per chi gira armato - Niente lungaggini, niente attese che rendono inefficace la giustizia, ma strumenti in grado di imprimere il segno nella vita dei più giovani ... Secondo ilmattino.it