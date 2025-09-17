Il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli | Bisogna sorvegliare i ragazzi Di notte non devono uscire da soli

Le violenze giovanili che stanno segnando le cronache di Napoli trovano una chiara spiegazione temporale secondo il tribunale dei minori: accadono prevalentemente durante le ore notturne, quando i ragazzi dovrebbero trovarsi nelle proprie abitazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli: Bisogna sorvegliare i ragazzi. Di notte non devono uscire da soli; Minori con coltelli: Condanne nei casi più gravi; Protocollo d'intesa tra il - Tribunale per i minorenni Napoli, Comune di Napoli, Procura della Repubblica, Istituto Comprensivo Statale Cesare Pavese Nazareth, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Fondazione Rut, Fondazio.

presidente tribunale minori napoliNapoli, la stretta sui giovanissimi: «I minori non devono circolare soli dopo mezzanotte» - La presidente del tribunale dei minori di Napoli propone misure severe per tutelare i giovanissimi: stop alle uscite notturne senza genitori e più responsabilità familiare. Segnala msn.com

Minori con i coltelli a Napoli, scatta il processo per direttissima per chi gira armato - Niente lungaggini, niente attese che rendono inefficace la giustizia, ma strumenti in grado di imprimere il segno nella vita dei più giovani ... Secondo ilmattino.it

