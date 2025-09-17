Forte imbarazzo al Politecnico di Torino , dove ieri, 16 settembre, il rettore Stefano Corgnati ha sospeso Pini Zorea, professore dell’Università di Braude (Israele). La decisione è maturata dopo la diffusione di un filmato registrato lunedì da parte del collettivo studentesco Cambiare Rotta, dove. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: politecnico - torino

Basta coriandoli e fumogeni, è tempo di bolle di sapone: i festeggiamenti post-laurea sono green al Politecnico di Torino

L'università di Torino avanza nella classifica dei migliori "mega atenei" italiani, successo consolidato per il Politecnico

L'università di Torino avanza nella classifica dei migliori "mega atenei" italiani, successo consolidato per il Politecnico

Formula Sae Italy 2025: il team del Politecnico di Torino vince il Teoresi TeoRace Award #rassegnastampa #PoliTO via @Torino_Cronaca - X Vai su X

Oggi alle ore 18.15 saremo ospiti del Politecnico di Torino per un concerto nell'ambito del convegno h . Se volete/potete raggiungerci, ci vediamo lì! - facebook.com Vai su Facebook

Il politecnico di Torino caccia un professore israeliano: aveva lodato l’esercito Idf; “L’Idf è l’esercito più pulito del mondo”: il Politecnico sospende il prof israeliano; Polemiche al Politecnico di Torino per un esame su un bombardamento tra Siria e Iraq.

"L'Idf è l’esercito più pulito al mondo", il Politecnico di Torino caccia un professore israeliano - Il Politecnico di Torino "condanna e si dissocia totalmente e fortemente da quanto espresso dal dottor Zorea Pini, nell'ambito della lezione da lui ... Si legge su affaritaliani.it

Docente difende l'esercito israeliano, sospeso dal Politecnico - Pini Zorea, professore dell'università israeliana, ospite (guest lecturer) di un corso di dottorato aveva definito l'Idf "l'esercito più pulito al mondo": immediato il provvedimento del rettore ... Lo riporta rainews.it