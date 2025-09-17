Il Politecnico di Torino caccia il prof che ha fatto dispiacere i collettivi Pro Pal Montaruli | Inaccettabile
Non solo la “caccia al sionista” andata in scena all’ università di Pisa, dove il professor Rino Casella è finito al pronto soccorso per aver tentato di impedire ai collettivi Pro Pal interrompere una sua lezione e per aver difeso un ragazzo che stavano malmenando. Un’altra brutta pagina nelle università italiane, ieri, è stata scritta anche al Politecnico di Torino, dove Pini Zorea, un professore dell’università israeliana di Braude e docente ospite in un corso di dottorato, è stato messo al bando perché ha fatto dispiacere i centri sociali. Il professore fa dispiacere i collettivi Pro Pal del Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il Politecnico di Torino, dopo la diffusione di un video da parte di un collettivo studentesco, sospende il corso del professore israeliano Pini Zorea. Cambiare Rotta insiste: "Provvedimento di facciata, stop agli accordi con Israele" https://dire.it/17-09-2025/11808 - X Vai su X
La Stampa. . Un gruppo di studenti di Cambiare Rotta ha interrotto una lezione al Politecnico di Torino tenuta da Pini Zorea, docente dell’università israeliana di Braude, per protestare contro l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale a fini di sorveglianz - facebook.com Vai su Facebook
Il politecnico di Torino caccia un professore israeliano: aveva lodato l’esercito Idf; Il Politecnico di Torino caccia il prof che ha fatto dispiacere i collettivi Pro Pal. Montaruli: «Inaccettabile; Pensiero illiberale Un pavido rettore caccia il professore ebreo aggredito, ma tollera i violenti.
L’Unione giovani ebrei sul caso del prof israeliano sospeso al Politecnico: «Nelle università clima intimidatorio, si dovrebbe poter discutere di tutto» - L’Ugei chiede regole chiare e sanzioni per chi trasforma il confronto in propaganda e violenza: «L’obiettivo è impedire agli israeliani, agli ebrei e a chi si oppone alla visione dei gruppi pro- torino.corriere.it scrive
Prof israeliano difende Idf, Politecnico sospende rapporto - Al Politecnico di Torino Pini Zorea, docente dell'università israeliana di Braude, ospite (guest lecturer) di un corso di dottorato, durante una lezione ha difeso l'Idf definendolo "l'esercito più pul ... Secondo rainews.it