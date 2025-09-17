Il Politecnico di Torino caccia il prof che ha fatto dispiacere i collettivi Pro Pal Montaruli | Inaccettabile

Non solo la “caccia al sionista” andata in scena all’ università di Pisa, dove il professor Rino Casella è finito al pronto soccorso per aver tentato di impedire ai collettivi Pro Pal interrompere una sua lezione e per aver difeso un ragazzo che stavano malmenando. Un’altra brutta pagina nelle università italiane, ieri, è stata scritta anche al Politecnico di Torino, dove Pini Zorea, un professore dell’università israeliana di Braude e docente ospite in un corso di dottorato, è stato messo al bando perché ha fatto dispiacere i centri sociali. Il professore fa dispiacere i collettivi Pro Pal del Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

