Il pizzo e la violenza contro l' imprenditore di Brancaccio i due indagati restano in carcere
Il tribunale del Riesame ha rigettato i ricorsi di Filippo Bruno, figlio del mafioso Natale Bruno, e di Francesco Capizzi, soprannominato "bicicletta", accusati di aver chiesto il pizzo, anche con violente minacce e schiaffeggiandolo, ad un imprenditore di Brancaccio che tuttavia aveva deciso di.
In questa notizia si parla di: pizzo - violenza
