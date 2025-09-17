Il Piano Mattei diventa un libro | Ruggero Razza racconta l’impegno dell’Italia al fianco dell’Africa
L’impegno dell’Italia al fianco dei Paesi africani, come ha sempre sostenuto il governo Meloni, si fonda su un contributo non predatorio negli Stati del Sud globale. Questo aspetto è stato nuovamente sottolineato alla presentazione del libro intitolato “Il Piano Mattei” ( Bonfirraro edizioni) dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Ruggero Razza, nella sala Nassyria del Senato. Come ha sottolineato l’esponente dell’Ecr nel corso del convegno, il libro affronta non soltanto il programma di governo per la cooperazione con i Paesi africani, richiamato direttamente nel titolo, ma illustra anche i risultati dell’interscambio diplomatico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il Piano Mattei secondo Razza: nel nuovo libro la rotta a Sud del governo Meloni - Un saggio che analizza il Mediterraneo come spazio strategico tra Europa e Africa, con la Sicilia al centro delle rotte energetiche e digitali ... Da blogsicilia.it
'Il Piano Mattei', esce il nuovo saggio di Ruggero Razza - Il Mediterraneo non è soltanto uno scrigno di reperti storici, attraverso i quali ricostruire le grandi battaglie del passato. ansa.it scrive