Il piano del colonnello Capone nella terra della ' Quarta Mafia' | Qui per invertire la rotta
Arrestare la recente recrudescenza di fenomeni legati a furti d’auto, rapine in danno di automobilisti e assalti a bancomat, assicurare la massima attenzione ai reati connessi al ‘Codice Rosso’ e lavorare per rinsaldare il patto di fiducia con la cittadinanza. Sono questi alcuni degli obiettivi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il piano del colonnello Capone nella terra della 'Quarta Mafia': Qui per invertire la rotta; LOCRI Il saluto del Colonnello Giovanni Capone che lascia il comando del Gruppo(Foto e Video).