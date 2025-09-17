Il piano del colonnello Capone nella terra della ' Quarta Mafia' | Qui per invertire la rotta

Arrestare la recente recrudescenza di fenomeni legati a furti d’auto, rapine in danno di automobilisti e assalti a bancomat, assicurare la massima attenzione ai reati connessi al ‘Codice Rosso’ e lavorare per rinsaldare il patto di fiducia con la cittadinanza. Sono questi alcuni degli obiettivi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

