Il piacere si fa semplice | 3 italiani su 4 scelgono l’autenticità
Nel corso degli anni la bussola del benessere personale degli italiani ha cambiato direzione. Oggi, ciò che conta non è più sfoggiare status o accumulare oggetti, ma ritrovare la sostanza di piaceri sobri, autentici e condivisi. Il nuovo studio firmato AstraRicerche per Imperial Brands fotografa la metamorfosi di valori e abitudini. Una percezione in costante . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La vendemmia è un invito a ritrovare il piacere della lentezza e la gioia semplice di condividere un momento da ricordare. Ecco 6 appuntamenti italiani, tra settembre e ottobre
Nel cuore del centro storico, il piacere è semplice: un calice di vino, una selezione di affettati e formaggi ricercati, e tutte quelle specialità che ogni giorno scegliamo con cura per voi. Perché da Suma la convivialità è di casa, tra sapori autentici e momenti da
