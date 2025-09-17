Si chiama Undersec ed è un progetto europeo per l’implementazione della ricerca in ambito marino e subacqueo. Finanziato con fondi di Horizon, della Commissione europea, sta però diventando il nuov. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In questa notizia si parla di: segue - movimento

“La bellezza di una piega che segue i tuoi movimenti. Morbida, semplice, chic. #parrucchiere #piegamorbida #movimento #softhair #enzonacchiahairsalon #pagani - facebook.com Vai su Facebook

Il Pd segue il movimento Bds e vuole lo stop all’accordo Undersec con Israele.

Boicottare l'imbroglio Bds - Perché il movimento “Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni” non ha nulla a che vedere con la difesa dei diritti umani ma è una minaccia per ... Lo riporta ilfoglio.it

Il movimento BDS ha chiesto il boicottaggio di Xbox per il ruolo di Microsoft nei massacri palestinesi - Un movimento pro palestina ha chiesto il boicottaggio di Xbox per il ruolo di Microsoft nel genocidio di Gaza, come fornitore di tecnologie a Israele. Si legge su multiplayer.it