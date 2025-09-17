Per chi ha Fede, ora la sua famiglia è riunita in un mondo migliore. È morto lunedì Giovanni “Nino” Manzoni. Aveva 76 anni e a Monza, ai quartieri San Gerardo e Cristo Re soprattutto, moltissime persone lo conoscevano e gli volevano bene. A Cristo Re perché per mezzo secolo ne era stato il parrucchiere e centinaia di clienti erano entrati nella sua bottega di via Vespucci. Oggi accanto c’è una macelleria islamica ma un tempo era uno dei cuori battenti del quartiere. E poi a San Gerardo perché qui viveva e aveva iniziato a giocare a basket suo figlio Stefano. Un bel ragazzone, alto uno e 90. Divenuto presto una promessa della palla a spicchi brianzola nel ruolo di guardia-ala, aveva trovato una tragica morte nel 1998 in un incidente stradale assieme a tre commilitoni mentre svolgeva il servizio militare a Cordenons, in Friuli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parrucchiere dal cuore d’oro. Con il “suo” torneo di basket ha unito Monza nel ricordo del figlio