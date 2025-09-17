Il paragone di Fabio Fognini su Alcaraz e Sinner | Jannik è più quadrato
La recente finale dello US Open ha sancito il cambio della guardia in vetta al ranking ATP dopo oltre un anno. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono però già pronti a riprendere la loro battaglia e a offrire sfide spettacolari in grado di regalare emozioni e deliziare gli appassionati del grande tennis. Fabio Fognini, intervenuto nel podcast Supernova, si è concesso un interessante paragone tra i due dominatori assoluti del circuito maschile. Su Jannik Sinner: “ Per essere un ventiquattrenne, Jannik vede le cose molto chiaramente. Sa di essere stato ‘battuto’ e che ora deve uscire dalla sua zona di comfort, fare qualcosa di diverso la prossima volta per battere Carlos. 🔗 Leggi su Oasport.it
A tutto Fognini: “Il tennis non mi manca, Alcaraz e Sinner come Federer e Nadal” - Fabio Fognini si è raccontato a 360 gradi al podcast Supernova: da Ballando con le stelle al match con Alcaraz a Wimbledon, fino a Sinner. Secondo spaziotennis.com
Fognini difende Sinner e sulla rivalità con Alcaraz spiega: "Mentalmente... - "Quando uno vince in Italia è un fenomeno, quando perde invece iniziano a mettere i puntini sulle i" . Si legge su msn.com