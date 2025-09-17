Il paragone di Fabio Fognini su Alcaraz e Sinner | Jannik è più quadrato

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente finale dello US Open ha sancito il cambio della guardia in vetta al ranking ATP dopo oltre un anno. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono però già pronti a riprendere la loro battaglia e a offrire sfide spettacolari in grado di regalare emozioni e deliziare gli appassionati del grande tennis. Fabio Fognini, intervenuto nel podcast Supernova, si è concesso un interessante paragone tra i due dominatori assoluti del circuito maschile. Su Jannik Sinner: “ Per essere un ventiquattrenne, Jannik vede le cose molto chiaramente. Sa di essere stato ‘battuto’ e che ora deve uscire dalla sua zona di comfort, fare qualcosa di diverso la prossima volta per battere Carlos. 🔗 Leggi su Oasport.it

il paragone di fabio fognini su alcaraz e sinner jannik 232 pi249 quadrato

© Oasport.it - Il paragone di Fabio Fognini su Alcaraz e Sinner: “Jannik è più quadrato”

In questa notizia si parla di: paragone - fabio

A tutto Fognini: “Il tennis non mi manca, Alcaraz e Sinner come Federer e Nadal”; Fognini eroico, ma non basta: Alcaraz vince al 5°; Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming.

paragone fabio fognini alcarazA tutto Fognini: “Il tennis non mi manca, Alcaraz e Sinner come Federer e Nadal” - Fabio Fognini si è raccontato a 360 gradi al podcast Supernova: da Ballando con le stelle al match con Alcaraz a Wimbledon, fino a Sinner. Secondo spaziotennis.com

paragone fabio fognini alcarazFognini difende Sinner e sulla rivalità con Alcaraz spiega: "Mentalmente... - "Quando uno vince in Italia è un fenomeno, quando perde invece iniziano a mettere i puntini sulle i" . Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paragone Fabio Fognini Alcaraz