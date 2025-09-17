Il Papa | Vicino alla gente di Gaza condizioni inaccettabili | Almeno 106 morti negli attacchi di Israele | Netanyahu | Chi ci condanna è ipocrita

In migliaia protestano davanti alla sua residenza a Gerusalemme. L'esercito israeliano: "Controlliamo il 40% di Gaza City". Katz: "Avanti fino alla sconfitta dei terroristi". L'Onu: "È genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Prosegue l’operazione israeliana, Idf: “400 mila persone hanno lasciato Gaza City - Media: dall'alba 33 vittime nella Striscia, di cui 21 a Gaza City; Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili; Il Papa: «Sono vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili».

