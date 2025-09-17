Il Papa | Vicino a popolo di Gaza costretto con la forza a spostarsi

Città del Vaticano, 17 set. (askanews) - "Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre". Così Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, accompagnato da un applauso dei fedeli. "Davanti al Signore Onnipotente, che ha comandato 'non ucciderai' e al cospetto dell'intera storia umana ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire", ha poi detto il Pontefice. "Rinnovo l'appello al cessate-il-fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

