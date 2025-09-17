“ Siamo felicissimi, emozionati, qualcuno anche commosso. Al Papa abbiamo raccontato il nostro spettacolo e gli abbiamo regalato il manifesto”. Così l’attore Paolo Ruffini al termine dell’ udienza in Vaticano dove, insieme al cast dello spettacolo teatrale ‘Din don down’ ha incontrato Papa Leone XIV. ‘Din Don Down’ è uno spettacolo teatrale diretto da Lamberto Giannini e interpretato da Paolo Ruffini insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, composta anche da attori con disabilità. “Noi – ha detto ancora Ruffini -, anche con le nostre disabilità possiamo essere forma scintillante della Parola di Dio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Papa riceve il cast di ‘Din don down’, Ruffini: “Felicissimi ed emozionati”