Il Papa | Prego per Kirk e la sua famiglia

Laverita.info | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portavoce della Santa Sede riferisce la posizione di Leone XIV, comunicata al nuovo ambasciatore Usa in Vaticano: «La violenza politica lo preoccupa, e pensa sia necessario astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione». 🔗 Leggi su Laverita.info

"Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk" - Come confermato nel dialogo con all'ambasciatore Brian Burch, il pontefice sta pregando per Charlie Kirk e per la sua famiglia ed esprime preocupazione

Il Papa dà la sveglia a Saviano, che scoppola ai pm e i ProPal: quindi, oggi... - Pal, le parole di Leone XIV su Kirk e Draghi

