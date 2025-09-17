© Laverita.info - Il Papa: «Prego per Kirk e la sua famiglia»

Il portavoce della Santa Sede riferisce la posizione di Leone XIV, comunicata al nuovo ambasciatore Usa in Vaticano: «La violenza politica lo preoccupa, e pensa sia necessario astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione».

Papa Leone XIV: “Prego per vittime incidente nel liceo di Bangui”

Il Papa, prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma

Papa Leone XIV: Prego per Feriti Esplosione Distributore Benzina Roma

#LeoneXIV: prego Dio perché in #Ucraina tacciano le armi e si apra la strada del dialogo e della pace. In un messaggio al presidente #Zelenskyy per la festa nazionale, la vicinanza del Papa al popolo ucraino. - X Vai su X

Papa Leone XIV, egli stesso agostiniano, prega davanti alla tomba di Santa Monica, madre di Sant’Agostino, prima della Messa di apertura del Capitolo Generale degli Agostiniani, nella Basilica Romana di Sant’Agostino in Campo Marzio. - facebook.com Vai su Facebook

Prima udienza per il sospetto omicida di Kirk, lo Utah chiederà la pena di morte - Trump: Fermeremo i media della sinistra; Charlie Kirck, Pillon: E Avvenire sarebbe un giornale cattolico?; Auguri dal mondo per i 70 anni, Papa Leone: Onu ha perso capacità unire su questioni multilaterali.

"Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk" - Come confermato nel dialogo con all'ambasciatore Brian Burch, il pontefice sta pregando per Charlie Kirk e per la sua famiglia ed esprime preocupazione ... Riporta huffingtonpost.it

Il Papa dà la sveglia a Saviano, che scoppola ai pm e i ProPal: quindi, oggi... - Pal, le parole di Leone XIV su Kirk e Draghi ... Lo riporta msn.com