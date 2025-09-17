Mattia Furlani si sta affermando a suon di risultati come la nuova stella dell’atletica italiana, potendo vantare a soli 20 anni una bacheca impressionante che fa sognare ancor più in grande per il futuro. Il giovane talento azzurro, già campione del mondo indoor lo scorso marzo a Nanchino, ha completato la doppietta iridata vincendo anche i Mondiali all’aperto di Tokyo e assurgendo al ruolo di miglior saltatore in lungo del pianeta. Con il successo odierno in Giappone, Furlani ha conquistato almeno una medaglia in tutti i grandi eventi del panorama internazionale e a questo punto il prossimo obiettivo sarà quello di terminare il giro degli ori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il palmares di Mattia Furlani: medaglie in tutti i grandi eventi a 20 anni