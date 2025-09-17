Il palmares di Mattia Furlani | medaglie in tutti i grandi eventi a 20 anni
Mattia Furlani si sta affermando a suon di risultati come la nuova stella dell’atletica italiana, potendo vantare a soli 20 anni una bacheca impressionante che fa sognare ancor più in grande per il futuro. Il giovane talento azzurro, già campione del mondo indoor lo scorso marzo a Nanchino, ha completato la doppietta iridata vincendo anche i Mondiali all’aperto di Tokyo e assurgendo al ruolo di miglior saltatore in lungo del pianeta. Con il successo odierno in Giappone, Furlani ha conquistato almeno una medaglia in tutti i grandi eventi del panorama internazionale e a questo punto il prossimo obiettivo sarà quello di terminare il giro degli ori. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: palmares - mattia
AGIS lombarda. . In partenza da #Venezia82, le ultime riflessioni di Mattia Carzaniga dopo i premi . #aspettandoleviedelcinema >> | >> | Ministero della Cul - facebook.com Vai su Facebook
Il palmares di Mattia Furlani: medaglie in tutti i grandi eventi a 20 anni; Furlani campione del mondo! Il lungo parla italiano dopo 24 anni; Qui è storia: una giornata con il campione del mondo Mattia Furlani. I selfie, la gigantografia, gli abbracci | TUTTE LE FOTO.
Mattia Furlani, chi è il lunghista oggi in finale ai Mondiali di Tokyo: età, la carriera, il bronzo alle Olimpiadi di Parigi, la famiglia e il tifo per la Roma - Dopo i vari successi degli ultimi due anni, l'atleta azzurro si appresta ad affrontare la finale dei Mondiali di Tokyo 2025. ilmessaggero.it scrive
Mattia Furlani tra i miti italiani: tutti i campioni del mondo azzurri. Succede a Stano e Tamberi - Mattia Furlani realizza l'ennesima impresa della sua giovane carriera ed è il nuovo Campione del Mondo di salto in lungo, non più solo a livello indoor ma ... Da oasport.it