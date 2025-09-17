il palio di santa giustina i carri incantano bellusco

La Sacra Famiglia in Egitto, “Il Giubileo dei Migranti”. È questo il carro fiorato vincitore del 55esimo Palio di Santa Giustina, la festa che ogni anno richiama a Bellusco migliaia di visitatori per la sfilata delle creazioni dei rioni, attorno a un tema, quest’anno “ Pellegrini di speranza ”. L’opera, è il caso di chiamarla così per il lavoro, la perizia e la cura che vi stanno dietro, è stata realizzata dai quartieri Garibaldi-San Martino. La proclamazione, lunedì, la vittoria è stata salutata dai fuochi d’artificio. A convincere la giuria, l’episodio del Vangelo di Matteo che si riferisce all’infanzia di Gesù, "un momento che è importante rileggere, soprattutto alla luce della nostra contemporaneità - raccontano gli autori - al centro il viaggio forzato e il dolore che lo accompagna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

