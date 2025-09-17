Il Palio di Santa Giustina I carri incantano Bellusco
La Sacra Famiglia in Egitto, “Il Giubileo dei Migranti”. È questo il carro fiorato vincitore del 55esimo Palio di Santa Giustina, la festa che ogni anno richiama a Bellusco migliaia di visitatori per la sfilata delle creazioni dei rioni, attorno a un tema, quest’anno “ Pellegrini di speranza ”. L’opera, è il caso di chiamarla così per il lavoro, la perizia e la cura che vi stanno dietro, è stata realizzata dai quartieri Garibaldi-San Martino. La proclamazione, lunedì, la vittoria è stata salutata dai fuochi d’artificio. A convincere la giuria, l’episodio del Vangelo di Matteo che si riferisce all’infanzia di Gesù, "un momento che è importante rileggere, soprattutto alla luce della nostra contemporaneità - raccontano gli autori - al centro il viaggio forzato e il dolore che lo accompagna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: palio - santa
Contesa Margutta,. Porta Santa Croce si prende il palio
A Terra del Sole settimana di festa per il 62esimo Palio di Santa Reparata
Balestrieri pronti alla grande sfida. Festa per il Palio di Santa Reparata
XXXIX PALIO DI SANTA LUCIA Sabato 20 le Sfilate Folkloristiche Domenica 21 il Palio della Bilancia - facebook.com Vai su Facebook
Il Palio di Santa Giustina. I carri incantano Bellusco; Bellusco, la Sagra di Santa Giustina ha un cartellone chilometrico; Palio di Santa Giustina 2023, con sfilata dei carri biblici, sagra e fuochi d'artificio.
Il Palio di Santa Giustina. I carri incantano Bellusco - È questo il carro fiorato vincitore del 55esimo Palio di Santa Giustina, la festa che ogni anno richiama a Bellusco migliaia di visitatori per ... Riporta ilgiorno.it
Bellusco, la sfida di Santa Giustina: senza Palio ma con fantasia - Niente carri ma installazioni ispirate al tema “Ripartire con nuove relazioni“ I 10mila affezionati di Santa Giustina hanno ... Secondo ilgiorno.it