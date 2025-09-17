Il padre dell’Ai Act risponde a Draghi | Sbagliato sospendere il regolamento
Intervista a Brando Benifei, europarlamentare Pd e relatore della legge europea sull’Intelligenza artificiale: “La legge non può essere snaturata, investire nelle imprese che fanno IA in Europa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: padre - risponde
La figlia di Bruce Willis risponde a chi la critica per le foto del padre malato postate su Instagram: «Ho scelto di condividere la sua gioia»
Neonata con il cognome della madre: la suocera si stupisce, il padre risponde con una lezione di supporto
Dortmund chapeau: il padre di Bellingham si lamenta, il club risponde rinnovando il contratto a Kovac (As)
Ogni venerdì alle 16 fr. Franco Gitto risponde alle lettere di "Caro Padre Pio" su Padre Pio TV - facebook.com Vai su Facebook
Il padre di #Tsitsipas risponde per le rime alle accuse di #Ivanisevic - X Vai su X
Il padre dell’Ai Act risponde a Draghi: “Sbagliato sospendere il regolamento” - Intervista a Brando Benifei, europarlamentare Pd e relatore della legge europea sull’Intelligenza artificiale: “La legge non può essere snaturata, investire ... Riporta repubblica.it