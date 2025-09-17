Il numero uno d’Italia e la sua bellissima si sono sposati | matrimonio da sogno e ospiti vip
– Che succede quando il surfista più famoso d’Italia incontra la modella hawaiana più solare? Scintille, onde d’amore e una cerimonia da copertina! Altro che nozze segrete: qui la fiaba è diventata realtà tra mura rinascimentali e torri che fanno sognare anche i meno romantici. Avete capito di chi stiamo parlando? . Leonardo Fioravanti e Sophia Wilson hanno detto il fatidico “Sì” in uno scenario che sembra uscito da una serie tv: il maestoso Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: numero - italia
Padel boom in Sicilia: prima in Italia per scuole e accademie e terza regione per numero di campi
Dopo la finale dell’anno scorso, la tennista torna da numero 4 al mondo e guida la delegazione azzurra. È tra le più attese e trascina un’Italia da record, con undici uomini e tre donne in tabellone
In Italia cala il numero di alberghi e crescono gli affitti brevi del +1.153.746%
Un nuovo numero rosso sul calendario, un festivo in più per i lavoratori. In Parlamento si discute del giorno del patrono d'Italia, nuova festività - X Vai su X
Edizione numero 86, la nuova Miss Italia è Katia Buchicchio (Miss Basilicata). Sul podio Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche). Oltre tre ore di inutile maratona, tra prove di talento (spesso non pervenuto), microfoni che all’inizio non fu - facebook.com Vai su Facebook