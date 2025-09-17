Il Nepal avvolto dalla geometrica potenza della Rete

Cms.ilmanifesto.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rete è la comunicazione-mondo preconizzata dal sociologo Armand Mattelart già nel 1994 e costituisce ormai una giovane-vecchia talpa che scava in un universo virtuale, il quale -però- sa fare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il nepal avvolto dalla geometrica potenza della rete

© Cms.ilmanifesto.it - Il Nepal avvolto dalla geometrica potenza della Rete

In questa notizia si parla di: nepal - avvolto

Cerca Video su questo argomento: Nepal Avvolto Geometrica Potenza