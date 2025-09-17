Il Museo MacS di Catania presenta | Conosco i segni de l’antica fiamma di Giuseppe Barilaro

Venerdì 26 settembre, alle ore 20.00, a cura del MacS (Museo Arte Contemporanea Sicilia) di Catania, diretto da Giuseppina Napoli, si terrà il vernissage della mostra “ Conosco i segni de l’antica fiamma ” di Giuseppe Barilaro, a cura di Adriano Pricoco, Federico Rui e Ornella Trovato. Giuseppe Barilaro (Catanzaro il 16 luglio 1988 – vive e lavora a Carrara), predilige la manipolazione di materiali “vergini”, al contempo resistenti e duttili, per tracciare sulla materia stessa il percorso della vita; ed è con il legno che, influenzato da queste caratteristiche, ha instaurato un’impronta ancora oggi presente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

