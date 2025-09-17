Il momento del rilascio delle Caretta Caretta
GALLIPOLI - Il video dell’operazione della guardia costiera che domenica scorsa ha restituito la libertà alle quattro tartarughe riabilitate nel Centro di Calimera.Qui, l’articolo completo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: momento - rilascio
Ecco i cinque modi per dare il proprio consenso e diventare #donatore di organi e tessuti Firmando il modulo alla ASL di appartenenza Compilando il modulo al Comune al momento del rilascio o rinnovo della Carta d'identità Scrivendo una dichi - facebook.com Vai su Facebook
Il momento del rilascio delle Caretta Caretta; Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli; Arriva il momento del ritorno in mare per la tartaruga Yan: la liberazione nel corso dell'evento Across Time.
Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli - La guardia costiera ha rilasciato gli esemplari dopo mesi di riabilitazione nel centro di Calimera. Si legge su lecceprima.it
La Guardia Costiera rilascia in mare quattro tartarughe caretta caretta - L’operazione, di carattere straordinario per il numero e la stazza degli animali, ha riguardato quattro esemplari ... Segnala leccenews24.it