Il ministro Matteo Salvini ha accettato l'invito degli imprenditori balneari e sarà presente all'assemblea nazionale della categoria che si terr à alla fiera di Rimini il 9 ottobre prossimo in occasione del Ttg travel experience-inout the hospitality community 2025.Leggi le notizie di RiminiToday. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: ministro - salvini

Il via libera del ministro Salvini: “La metropolitana arriverà a Monza”. Sul tavolo l’ipotesi di spostare 420 milioni dal progetto della M4 per coprire gli extracosti della M5

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'”

Salvini-Saviano, scontro in tribunale. Lo scrittore: “Vergognati”, il ministro: “Maleducato, non ritiro la querela”

di Tiziana Fenucci - #Jesi - Alla presenza del ministro Matteo Salvini, del presidente Massimo Stronati e del sindaco Lorenzo Fiordelmondo dopo i lavori effettuati sulla palazzina e sulla viabilità interna - facebook.com Vai su Facebook

#Salvini: “Il primo ministro che parlò del Ponte sullo Stretto di Messina fu nel 1866. Siamo nel 2025, sono passati 160 anni. Sono felice perché, dopo tre anni di fatica, impegno e centinaia di riunioni, il dossier è finito: lo abbiamo approvato in Consiglio dei mini - X Vai su X

Il ministro Salvini pronto al faccia a faccia con i balneari, l'incontro si terrà in Fiera durante il Ttg; Zaia, faccia a faccia con Salvini a Venezia: per il presidente del Veneto cresce l'ipotesi di un ministero; Viminale, Salvini frena: «Da noi nessuna forzatura». Piantedosi da Mattarella.

Salvini nell’arena dei bagnini. Faccia a faccia sul caos indennizzi - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti parteciperà all’ assemblea nazionale dei balneari che si terrà alla Fiera il 9 ottobre, in occ ... Lo riporta msn.com

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'” - “Ho ritenuto i post offensivi da ministro, da cittadino, da segretario di partito – ha ribadito in quella ... ilfattoquotidiano.it scrive